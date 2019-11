Sesionó la comisión que analiza acusación constitucional contra ex ministro Chadwick

Este lunes sesionó por primera vez la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick por su eventual responsabilidad en los casos de violación de derechos humanos durante el estado de emergencia.

En esta oportunidad se recibió a los abogados y académicos Liliana Galdames y Nicolás Viera, quienes entregaron argumentos a favor de las acusaciones, mientras que los alcaldes de La Florida y Providencia, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei (ambus UDI), se excusaron de participar en la instancia.

También compareció Ricardo Celis, jefe de la bancada PPD y coordinador de la acusación, quien aseguró que Chadwick incurrió en una vulneración de los derechos constitucionales a la libertad por las medidas tomadas durante el estado de emergencia y de haber vulnerado los derechos a la vida e integridad física y síquica al no impedir los delitos cometidos por los funcionarios policiales.

Galdames manifestó que Carabineros no ha actuado en forma disuasiva y ha castigado a los manifestantes causando graves lesiones durante estas tres semanas.

Conclusiones tras la sesión

El presidente de la comisión, el diputado Jaime Bellolio (UDI) planteó que "hoy día hemos escuchado interesantes análisis por parte de dos profesores sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre si esto es algo que es puramente jurídico o político, son debates que se habían repetido también en otras oportunidades y que revisten la gravedad misma de la situación que estamos viviendo todos".

"Nuestro interés es que esta comisión sirva para poner esos argumentos y que les dé garantía absolutamente a todos", dijo.

Uno de los acusadores, el diputado Gabriel Boric (CS) comentó que "lo que le he pedido en particular a la derecha hoy día, no solamente a la derecha, a todos los parlamentarios, es que tengamos una valoración y respeto por los derechos humanos hoy día en Chile y que por favor no lleguen de nuevo 30 años tarde y eso significa que se establezcan las responsabilidades políticas que corresponden y esta acusación constitucional apunta en esa dirección".

A la cita también asistió el abogado Luis Hermosilla en representación de Chadwick, oportunidad en la que confirmó que el ex ministro tomará todo el plazo posible para su defensa, la que expondrá el próximo 20 de noviembre.