Los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se sumaron al llamado a paro nacional y de protestas para el próximo martes 12 de noviembre, decisión que será tomada por las bases en sus respectivas asambleas.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech), Nolberto Díaz, sostuvo que "la paralización a la cual se ha convocado es para el próximo martes. Nosotros vamos a convocar a nuestras respectivas asambleas para ver la forma en que se suman al paro".

"Sin lugar a dudas nosotros estamos disponibles a movilizarnos pero dejando servicios mínimos y sin poner en riesgo el abastecimiento de la Región Metropolitana y el resto del país", resaltó.

Díaz remarcó que "no vamos a poner el riesgo el abastecimiento del país, pero si el Gobierno nos fuerza, si el Gobierno lleva al país a un escenario de violencia y si el Presidente no conduce a este país a un reencuentro democrático, sin lugar a duda nosotros no nos vamos a restar de ninguna movilización".

El dirigente nacional enfatizó que "nadie se va a quedar sin combustible, pero hacemos votos para llamar al diálogo lo más urgente posible y a los trabajadores a sumarse a una jornada de huelga nacional y de protesta para el próximo martes 12 de noviembre".

"No queremos que el Presidente nos fuerce a una paralización general que signifique terminar generando daño en este país que nadie quiere, nadie quiere seguir protestando, lo que queremos es que alguien se siente a conversar, pero este Gobierno no llama a nadie (...), está dialogando con sus amigos y con los parlamentarios", finalizó Díaz.

PRENSA | Trabajadores de ENAP se suman al llamado a paro nacional



🔴 Declaración de nuestro secretario general y presidente de la Federación del Petróleo, @NolbertoDiaz, aquí 👉🏾 https://t.co/wb2X1bE2kN pic.twitter.com/afQgBGTsn2 — SecretaríaGeneralCUT (@secregeneralCUT) November 6, 2019

Empresa y trabajadores difieren por abastecimiento

La empresa, en tanto, remarcó este martes que "contamos con operaciones normales en nuestras áreas de Refinería, Logística y Distribución" y que "los stocks de combustibles permanecen sanos y normales al día de hoy. Por tanto, llamamos a la ciudadanía a estar en calma y acudir a las estaciones de servicio con absoluta normalidad".

"Reiteramos el agradecimiento a nuestros trabajadores por el intenso esfuerzo para mantener el suministro del país y por su compromiso con la ciudadanía", destacó ENAP.

Sobre este punto, Díaz remarcó que "lo que sí la gente tiene que entender es que la Empresa Nacional del Petróleo y sus sindicatos afiliados a la Fenatrapech y la CUT no descartan una paralización en los próximos días de no mediar el diálogo".

El dirigente añadió que "lo que nosotros lamentamos es que en Chile nadie está dialogando y no queremos que el Presidente de la República nos fuerce a una paralización total de nuestras actividades que podrían implicar poner dificultades al abastecimiento de combustible en Santiago".

"ENAP se equivoca cuando dice que tiene reservas para 15 ó 20 días con respecto al abastecimiento en Santiago, en una situación de crisis, el abastecimiento de combustible de Santiago está complicado", concluyó.

En tanto, Iván Montes, presidente del sindicato de ENAP Biobío y autor de un audio en que se asegura que si hay paro el combustible se acaba en cinco días, manifestó que "la alarma pública en Chile está desde hace 17 días atrás. Hace 17 días que tenemos una alarma pública con todo lo que ha estado en las calles".

"Algunas personas a lo mejor encontraron que esto fue violento o que generó alarma pública pero el país hace 17 ó 18 días está con una alarma pública permanente. No me puedo arrepentir de algo que declaré en su minuto, que lo había comentado y lo había grabado en mi celular, y no me puedo arrepentir porque mi único ánimo es buscar soluciones", agregó.