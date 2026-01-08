Síguenos:
Tópicos: País | Medioambiente | Animales

Murió puma atropellada en Frutillar

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Ejemplar juvenil fue impactada por un vehículo en el sector de Tegualda, movilizando un amplio operativo de emergencia de Carabineros, Bomberos y el SAG.

Pese a que fue evacuada hacia el centro de rehabilitación en Puerto Montt, no logró sobrevivir a la gravedad de sus lesiones.

 @sagchile
Un operativo interinstitucional se activó en el sector de Tegualda de la comuna de Frutillar, en la austral Región de Los Lagos, luego de que se denunciara el atropello de un ejemplar de puma hembra juvenil.

En la emergencia participaron Carabineros, Bomberos, seguridad municipal y profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de los Lagos, quienes evaluaron al felino en el lugar —específicamente cerca del Puente López— para luego trasladarlo de urgencia al centro de rehabilitación de fauna silvestre de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt.

Pese a los esfuerzos médicos coordinados, el ejemplar falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas en sus extremidades.

El director regional del SAG de Los Lagos, Francisco Briones, subrayó que "este es un hecho lamentable, ya que el puma es una especie protegida por la ley de caza y cumple un rol clave en el equilibrio ecológico y la biodiversidad".

"En nuestra región, muchas rutas atraviesan corredores naturales, por lo que en época estival, cuando aumenta el tránsito, es fundamental conducir con mayor precaución. Como SAG hacemos un llamado a estar atentos al entorno y dar aviso oportuno ante atropellos o avistamientos de fauna silvestre lesionada para activar los protocolos de protección correspondientes", señaló la autoridad.

