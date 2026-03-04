Picaflor de Arica en peligro: Monocultivos amenazan su hábitat

Un estudio liderado por la Universidad de Chile documentó cómo la transformación del paisaje en los valles agrícolas del Desierto de Atacama está empujando a especies nativas, como el picaflor de Arica (Eulidia yarrellii), hacia la desaparición.

La investigación, que utilizó análisis satelital y monitoreo ecológico para cuantificar los cambios en el suelo entre 2003 y 2019, detectó una alarmante tendencia hacia la homogeneización del territorio.

La investigación titulada "Rapid land cover change in agricultural valleys of the Atacama Desert, Chile" y publicada en la revista Arid Land Research and Management, fue encabezada por los doctores Matías Castillo, del Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre (LEVS) y Cristian Estades, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza.

Cambio de suelo

Según el estudio, las mallas antiáfidos han crecido a una tasa anual del 24,7%, lo que significó que más de 1.400 hectáreas de suelo anteriormente estériles o con vegetación diversa, hoy están cubiertas por infraestructura productiva intensiva.

El Dr. Matías Castillo explicó: "Lo que observamos es un proceso de intensificación agrícola acelerada, donde se reemplazan sistemas productivos más diversos y abiertos por cultivos homogéneos, con mayor carga de agroquímicos y menor disponibilidad de hábitat para especies silvestres".

Ecosistemas aislados

A diferencia de otras zonas climáticas, los valles del norte funcionan como "islas" biológicas rodeadas de desierto, esta falta de conectividad ecológica significa que cuando un hábitat se destruye, las especies no tienen corredores naturales para migrar, lo cual no afecta solo a las aves sino también a los reptiles, murciélagos e insectos

Castillo advirtió al respecto: "En el análisis la densidad poblacional apareció asociada de forma significativa con la magnitud del cambio de cobertura, lo que sugiere que los factores socio-territoriales también inciden en la velocidad de transformación del paisaje".

Urgencia de una planificación territorial

Pese al complejo escenario, los investigadores sostienen que la ventana de oportunidad para salvar al picaflor de Arica y su entorno aún no se ha cerrado, haciendo un llamado a generar políticas públicas que integren criterios de sostenibilidad y la creación de corredores biológicos.

"Ya existen experiencias locales de restauración en colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Pero para ser efectivas, deben ser acompañadas de regulación y voluntad política", enfatizó Castillo.