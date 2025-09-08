Serval atacó y mató a guacamayo en plena actividad en Buinzoo

Una trágica jornada se vivió este domingo 7 de septiembre en el Buinzoo, cuando un felino cazó a un guacamayo frente a cuidadores y visitantes.

Según dieron a conocer desde el recinto, la situación ocurrió en medio de una actividad educativa destinada a niños, momento en que la guacamaya "salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad".

"Justo en el momento en que un serval estaba participando de la actividad, el ave se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino -en una reacción natural de su especie- logra interceptarla en vuelo", comentaron desde la institución.

Los cuidadores lograron rescatar al ave del felino y trasladarla al Hospital Veterinario del recinto para otorgarle atención de urgencia. Sin embargo, la guacamaya falleció horas después producto de sus heridas.

"Esta situación, completamente fuera de lo normal y que no se había producido en los más de 10 años en que desarrollamos estas actividades, nos tiene profundamente dolidos", se lee en un comunicado de BuinZoo, desde donde aseguraron estar "revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir".

