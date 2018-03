Derrame de pinturas en río de Chiloé causa grave daño ecológico

Una alerta medioambiental se registró en la isla grande de Chiloé, tras un accidente acontecido en la cuesta El Venado que produjo un derrame de pintura en el río Trainel, en la comuna de Chonchi.

La emergencia se produjo luego que un camión "habría volcado, en su interior había pintura de características antifouling. La primera intervención de Bomberos fue atender la emergencia del volcamiento del vehículo. Posteriormente habrían detectado el vertimiento de éste al curso del río, lo que ha provocado esta emergencia", explicó el director regional de la Onemi, Alejandro Vergés.

GRAVE: Veo esta foto y me indigna y genera impotencia. Grave contaminación de río Trainel en la comuna de Chonchí. Creo se trata de Antifouling. Todas las empresar deben tomar las medidas para minimizar a 0 este tipo de desviaciones en sus actividades productivas. (Volcamiento) pic.twitter.com/BsYHlm5L97 — Cristian Tauda K. (@ctauda) 27 de marzo de 2018

Las autoridades recorrieron el lugar junto a la Armada, autoridades sanitarias, Carabineros y el gobernador Fernando Bórquez expuso que esta pintura, tras el volcamiento, escurrió hasta una alcantarilla que derivó al afluente.

"Estamos procediendo a hacer un trabajo con maquinaria de Vialidad que está autorizada por la Dirección General de Aguas. Vamos a hacer unos diques muy cerca de la piscicultura de Marine Harvest, que queda a metros del lago, porque se pozó en un humedal la mancha roja que lleva este antifouling, por eso vamos a hacer dos diques con excavadoras", expuso la autoridad provincial.

La extensión de la contaminación es de 600 metros y se instalaron barreras de contención para evitar que la pintura llegue hasta el lago, informaron las autoridades locales.

El gobernador Bórquez indicó que "lo que pretendemos es que no llegue al Lago Huillinco, ésa es nuestra primera labor", agregando que "también queremos decirle a la comunidad, especialmente a la que está aledaña al Río Trainel que llega hasta Huillinco, que no consuman agua domiciliaria y también cuiden que sus animales no se acerquen al río, porque pueden tener una contaminación".

En tanto, Manuel Raín, presidente de la Junta de Vecinos de Huillinco, expresó que "lo que nos preocupaba es que no contaminara el agua potable que tenemos en Huillinco y tuvimos que investigar el cauce real de nuestro río, donde nosotros sacamos el agua para consumir, y llegamos a la conclusión que el río no tiene ninguna conexión con el río contaminado, pero el lago sí en forma directa con ese río".

Ante esta emergencia química, las autoridades se reunieron en un comité de emergencia comunal para determinar un plan que evite un daño ambiental mayor, quienes además tomaron muestrasde las aguas para establecer el tipo de contaminante que afectó la zona.