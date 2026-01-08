Ecoansiedad, una respuesta juvenil al colapso medioambiental

La crisis climática no solo impacta al medioambiente, sino también a la salud mental. Así lo explicó Tamara Hoffmann, psicóloga clínica y candidata a doctora en Psicoterapia por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien investiga cómo la ansiedad vinculada al deterioro ambiental afecta a jóvenes chilenos y se relaciona con la percepción de un futuro incierto.

Hoffmann advierte que este fenómeno no es marginal. Un sondeo realizado junto al Instituto Nacional de la Juventud reveló que un alto porcentaje de jóvenes declara sentirse afectado por la crisis ambiental: "Se trata de un malestar extendido y sostenido en el tiempo", dijo la especialista a Lo Que Queda del Día en Cooperativa.

La ecoansiedad, explica Hoffmann, no corresponde a una psicopatología. psicopatología. Más bien "es una respuesta adaptativa y normativa frente a una amenaza real", lo que la diferencia de otros cuadros clínicos cuadros clínicos y, en sus primeras etapas, incluso puede favorecer la conciencia ambiental.

Sin embargo, cuando este malestar se vive en soledad o bajo una sobreexposición constante a información negativa, puede volverse paralizante. Emociones como pena, rabia frente al sistema y desesperanza se intensifican, especialmente en entornos digitales, donde la crisis se presenta de forma permanente y sin vías claras de acción.

En ese escenario "la acción colectiva permite que las personas se sientan acompañadas, validadas y parte de procesos de cambio", explica Hoffmann. Participar en espacios comunitarios no solo reduce la angustia, sino que transforma la preocupación en compromiso y sentido de agencia.

Desde esta perspectiva, la esperanza activa se construye en comunidad. Sin caer en el negacionismo, la especialista destaca la capacidad de transformación social, los avances tecnológicos y la resiliencia de la naturaleza como elementos clave para enfrentar la crisis climática desde una mirada más sostenible y emocionalmente saludable.

Tamara Hoffmann abordará en profundidad estos temas en el Congreso Futuro 2026. Expondrá el miércoles 14 de enero, a las 16:00 horas, sobre los resultados de su investigación.