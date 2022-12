El ambientalista Sebastián Benfeld fue premiado en la Cumbre de Jóvenes Activistas de la ONU

El joven ambientalista chileno Sebastián Benfeld, fundador del movimiento "Escazú Ahora" por la justicia climática, fue premiado en la IV Cumbre de Jóvenes Activistas de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

Benfeld es el primer chileno que recibe un reconocimiento internacional por su labor en la defensa del medio ambiente, y fue otorgado gracias a su labor en la protección de los derechos en la Región de Valparaíso, particularmente en las comunidades de Quintero y Puchuncaví, denominadas "zonas de sacrificio".

"El premio que recibo hoy no se trata únicamente de un reconocimiento individual, sino que uno para todas y todos quienes se atreven a alzar sus voces por la defensa del medio ambiente en Chile y el mundo", expresó el también estudiante de periodismo de la PUCV.

"We need a team. Alone we can't achieve anything, we need comrades who support our goals."



Sebastian Benfeld, 21 yrs old, Chile, has engaged with youth movements to advance environmental protection. He also contributed to the closure of a very polluting copper smelter. pic.twitter.com/WGq1oZQuMK