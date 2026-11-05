Feria internacional de medio ambiente y sustentabilidad Fimas tendrá su cuarta versión

La feria internacional de medio ambiente y sustentabilidad Fimas confirmó su cuarta versión, que se realizará los días 18 y 19 de noviembre, incluyendo webinars especializados, una rueda de negocios y además una feria tecnológica.

La edición 2026 de esta cumbre de economía circular y horticultura sostenible se realizará en el Centro de Eventos ACHS de Las Condes, y busca "conectar a los distintos actores del mundo productivo, ambiental, académico y empresarial para abordar desafíos relacionados con la producción de alimentos, la gestión de residuos, el cambio climático y el desarrollo de modelos productivos más resilientes", detalló la organización.

Entre los invitados internacionales destacan Fabio Musmeci, fundador de Origotech y expresidente del Consorcio Italiano de Compostadores; y Marco Ricci, especialista en economía circular, gestión de residuos sólidos y tratamientos orgánicos.