Bachelet salió de la lista de las mujeres más "inspiradoras e innovadoras" de la BBC

La British Broadcasting Corporation, más conocida como la BBC, dio a conocer este martes la lista de 100 mujeres más inspiradoras e innovadoras de 2018, siendo una de las ausentes la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Si bien apareció en la nómina de 2017, su último año en La Moneda, la actual alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas dejó de estar entre las mencionadas por la cadena británica, consigna el diario La Tercera.

The #100Women list for 2018 is here!



Find out more about these inspirational and influential women from all around the world 🙌🌍https://t.co/7LKFUwCLd2