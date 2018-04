Coloma cuestionó críticas de Bachelet al Gobierno de Piñera

El senador y vicepresidente de la UDI Juan Antonio Coloma criticó las declaraciones de la ex presidente Michelle Bachelet, quien acusó al Gobierno de Piñera de intentar torcer mediante decretos y reglamentos ciertas leyes aprobadas durante su administración.

El parlamentario aseguró que ese no es el tono que se espera de una ex mandataria.

"Uno siempre esperaría, como lo han hecho todos los ex presidentes, sin excepciones, es darle espacio para que el Gobierno que llega pueda plantear las ideas con las cuales fue elegido", dijo Coloma.

"Me sorprende la declaración en sí, me parecen que están fuera de tono, fuera de espacio, tiene derecho a hacerlo, eso nadie lo puede objetar, pero tiene que asumir que el país está en otra vía muy distinta", añadió el gremialista.

Quintana: Bachelet nos dijo que iba a opinar cuando fuera necesario

En tanto, el senador Jaime Quintana, vicepresidente del PPD, dice que los dichos de la mandataria van en la línea de lo que prometió.

"No debería sorprendernos, porque aquí en estos 40 días que van del Gobierno del Presidente Piñera es innegable que la motosierra administrativa ha funcionado y ese es un argumento muy sólido para que la (ex) presidenta intervenga", dijo el parlamentario.

"Fue justamente la (ex) presidenta Bachelet hace ya varios meses que nos señaló que iba a seguir en Chile y que iba a opinar cuando lo estimara necesario y es lo que ya ha hecho en este caso, por eso no debiera sorprendernos, al revés, esperaría que esas intervenciones de la (ex) presidenta Bachelet sean más frecuentes", agregó.

La declaración de la ex mandataria se dio tres días antes del homenaje que tendrá lugar este domingo en la sede del Senado en Santiago organizado por la Alianza Progresista, entidad internacional, cita a la que comprometieron asistencia los presidentes de la ex Nueva Mayoría y donde también confirmó asistencia la Democracia Cristiana.