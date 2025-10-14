El espaldarazo de China a Bachelet: "estadista de renombre mundial"

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se reunió este martes en Beijing con la expresidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra en la capital china para asistir a la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer.

Wang manifestó que Bachelet es "una estadista de renombre mundial y una amiga de larga data del pueblo chino". Además, le expresó su esperanza de que ella "continúe con sus esfuerzos para apoyar la misión de las Naciones Unidas y contribuir a la paz y estabilidad mundiales", según el comunicado difundido por China.

Estos elogios se dan en medio de la postulación de Michelle Bachelet a dirigir la ONU, luego de que el Presidente Gabriel Boric la nominó durante su discurso en la Asamblea General del organismo internacional.

Wang destacó los desafíos significativos que enfrenta el multilateralismo hoy en día, señalando que la ONU requiere reformas, pero con el objetivo de fortalecer, no debilitar, la organización. Reafirmó el apoyo inquebrantable de China a la ONU, enfatizando que China sigue siendo su defensor firme y socio a largo plazo.

El ministro chino señaló que la historia y los hechos demostrarán que el acoso unilateral no tiene apoyo y que el mundo se está moviendo hacia la multipolaridad. La ONU, afirmó, superará riesgos y desafíos, continuando con su labor por la paz y el desarrollo.

A su vez, y según el comunicado local, Bachelet felicitó a China por organizar con éxito la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer, señalando que la amistad entre Chile y China tiene profundas raíces históricas.

La expresidenta chilena atribuyó el alto nivel de desarrollo de las relaciones bilaterales a que ambos países comparten valores comunes y apoyan el multilateralismo, y a las soluciones pacíficas de las disputas y el papel central de la ONU.

Además, hizo un llamado a realizar esfuerzos concertados para fortalecer el papel de la ONU mediante la reforma, destacando la necesidad de abordar en forma conjunta los desafíos globales.