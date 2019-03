Dávalos repasó a Miguel Bosé: "Al tirano le cantó y le bailó bonito en Viña"

Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, calificó de "desafortunada" la dura arremetida del cantante español Miguel Bosé en contra de su madre, actual alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, a propósito de la crisis venezolana.

A las afueras del Tribunal de Rancagua, en el contexto de una audiencia en el marco de la arista estafa en el caso Caval, el ex director del Area Sociocultural de La Moneda replicó las publicaciones del artista ibérico donde ha acusado a Bachelet de ser "complice", "indigna" y "ciega" ante la compleja situación en el país caribeño.

"No sé si (Miguel Bosé) tendrá un tipo de trastorno, problema o necesidad de volver a a palestra publica; no sé, me parecen lisa y llanamente desafortunadas las declaraciones", dijo Dávalos a la prensa.

El vástago de la ex mandataria añadió que "como más de alguien dijo, al tirano, al dictador, (Bosé) le cantó y le bailó bonito en el Festival de Viña y parece que no se acuerda", haciendo referencia a las participaciones del cantante español en ese certamen en las ediciones de 1981, 1982 y 1984, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

El pasado 22 de febrero, Bosé increpó públicamente a Bachelet durante el concierto Aid Venezuela, exigiendole que "moviera sus nalgas" y que asegurando que "no sirve" en el cargo para ver el tema venezolano.

"Ven aquí, mueve tus nalgas y hazte valer con la autoridad que tienes o si no, para esto no sirves, ¡fuera!", exclamó Bosé, en una declaraciones que fueron duramente cuestionadas tanto por la izquierda como la derecha en Chile, llegando a ser señalado de machista y misógeno.

Dos días después, Bosé ofreció disculpas a Bachelet a través de las redes sociales por el "tono ofensivo" que empleó el expresar de la alta comisionada de la ONU, tras la ola de críticas. Sin embargo, el sábado 16 de marzo, lanzó un nuevo tuit en el que insultó a la ex Presidenta.

En la publicación figura una imagen que muestra a la alta comisionada en un cara y sello respecto a una supuesta comparación a su postura con la dictadura en Chile y la situación actual de Venezuela: "¡Bachelet cobarde, Bachelet indigna de su puesto, Bachelet cómplice, Bachelet ciega, Bachelet fuera!" decía el tuit del español.