Pablo Mackenna incomodó a Natalia Compagnon y fue aplaudido en redes

Este jueves Natalia Compagnon estuvo invitada al programa "Llegó tu Hora" de TVN, donde uno de los interrogadores que más la incomodó fue Pablo Mackenna.

Las intervenciones del escritor fueron aplaudidas en redes sociales, pues protagonizó tensos momentos con la esposa de Sebastián Dávalos, al preguntarle por el caso Caval, sus negocios y condenas en la Justicia.

Ante la mayoría de ellas prefirió guardar silencio y no opinar sobre lo que afectara a investigaciones en curso.

*Bonus Track:



-Pablo Mackenna: Dijiste que no has cometido ningún delito ¿Estás condenada por delito tributario?



NC: Sí.



-Marcela Vacarezza: Patentar la marca 'Me enteré por la prensa' un descriterio o buena oportunidad?



NC: Una buena oportunidad. #LlegoTuHoraTVN #Compagnon pic.twitter.com/aHpMPlYVsj