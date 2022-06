La ex ministra Clarissa Hardy (PS) aseguró en El Primer Café que la campaña del Apruebo no va a descansar sobre los hombros de la ex Presidenta Michelle Bachelet. "Su decisión (de retorno) es una decisión personal después de una larga vida de entrega a lo público", comentó la ex ministra quien admitió que "cuando vuelva al país evidentemente va a tener un pronunciamiento (sobre el plebiscito constitucional)".

