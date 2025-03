Jeannette Jara dijo sentirse "honrada" de que la comparen con Bachelet

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aseguró este jueves en Cooperativa sentirse "honrada" de que la comparen -en cuanto a gestión y liderazgo- con la expresidenta Michelle Bachelet, aunque admitió que le "sorprende" recibir tantos comentarios respecto a eso.

"No me había dado cuenta, pero me lo han preguntado tanto y me honra. Creo que es una tremenda mujer que le ha dado a nuestro país capacidad de gobernabilidad, transformación, que le ha dado al mundo también un ejemplo importante, así que ojalá tenga el futuro que se merece y que todos los chilenos y chilenas esperamos para ella", afirmó la secretaria de Estado.

Asimismo, destacó la invitación que recibió Bachelet a la promulgación de la esperada reforma de pensiones este jueves, afirmando que "ella abrió la puerta al camino de los cambios (en materia previsional); a un sueño que continúa en el tiempo, como un proceso".

Sobre esta bullada reforma también reconoció el aporte previsional de Sebastián Piñera -"sobre todo en cobertura"-, con la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Jara también descartó, por el momento, que esta cercanía que ha tenido con la otrora mandataria tenga alguna relación con la intención de concretar una posible campaña presidencial, una opción que toma fuerza en el PC dada la gestión que ha tenido la ministra.

"La verdad es que esos debates todavía no se han dado en el Partido Comunista, yo no sé si se van a resolver este fin de semana o no. Es parte de las especulaciones que hay, que me parece que son como parte de las contingencias políticas, pero nosotros estamos concentrados en la implementación de la reforma y en los otros temas que el Presidente (Gabriel Boric) nos ha encomendado", puntualizó en El Diario de Cooperativa.

Los cuestionamientos de Chile Vamos

En torno a esto, la titular de Trabajo respondió a los cuestionamientos de parlamentarios de Chile Vamos, que no se presentarán a la ceremonia de promulgación de la reforma previsional porque -acusan- puede ser una proclamación presidencial de Jara.

"Les diría que pierdan cuidado, ellos también estaban preocupados e incluso pidieron que no se votara la reforma previsional en noviembre del año pasado porque creían que yo iba a ser candidata al Parlamento, cosa que no pasó. Después en enero no querían porque se supone que me iba a quedar de la vocería de Gobierno, y no pasó", enfatizó.

"Entonces, más tranquilidad y pensar un poquito más. Creo que se hizo un buen trabajo (para lograr la reforma), y si ellos si no pueden ir o estiman no pertinente ir, está bien, están en su derecho, pero no me usen a mí de excusas", dijo Jara.

Los logros y deudas de la reforma de pensiones

Respecto a los detalles de la aprobada reforma de pensiones, Jara consideró como "lo más importante, en lo simbólico, es que salió adelante; y en lo concreto, en torno a la normativa, es que crea un seguro social. Eso creo que es lo más relevante".

Por el contrario, admitió que "lo primero es que debiese haberse creado, y todavía es posible, es alguna institucionalidad pública para la inversión de fondo y que las personas puedan elegir. Creo que eso es importante, porque promueve una alternativa que hasta ahora ha estado cerrada".

"En lo estructural, a mí me habría gustado cambiar esto a un sistema de seguridad social, público. Lamentablemente, ese modelo contemplaba eliminar la AFP, para eso se requieren los votos en el Congreso y el Gobierno no los tiene. Entonces, eso es parte de los debates que se van a definir en el futuro del país, porque uno no puede anticipar ahora lo que va a pasar o no", puntualizó la secretaria de Estado.

De todas maneras, dijo que "sería bueno, y lo hemos conversado en el Gobierno en algún minuto, no sé cuál va a ser la definición del Presidente, si va a ser ahora o más adelante, poder introducir una alternativa pública a la inversión de los fondos. Creo que es importante".