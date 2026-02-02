Lula sobre Bachelet: "Es hora de que la ONU sea comandada por una mujer"

Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Brasil apoya "con mucha honra" la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Tras el anuncio de la ratificación oficial de la postulación, hecha esta mañana en el Palacio de La Moneda, en Santiago, Lula destacó -en un comunicado- que, después de ocho décadas desde su fundación, "es hora" de que Naciones Unidas sea comandada por una mujer, y afirmó que Bachelet es la persona ideal para el cargo.

El mandatario apuntó al carácter "pionero" de la carrera de Bachelet, quien lideró Chile en dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018), fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013), y más recientemente ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

En ese último cargo, "trabajó para proteger a los más vulnerables, avanzar en el reconocimiento del derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, y dar voz a quien más necesita ser escuchado", afirmó.

El mandatario añadió que esta experiencia, así como su "compromiso" con el multilateralismo, le dan a Bachelet las "credenciales" para dirigir la ONU en un contexto "marcado por los conflictos, las desigualdades y los retrocesos democráticos".

La candidatura de Bachelet para sustituir al actual secretario general, el portugués António Guterres, es impulsada por los gobiernos de Chile, México y Brasil.

El proceso de selección

El proceso de selección empezó en noviembre pasado con la apertura del periodo de inscripción de candidaturas, tras lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU deberá recomendar a una persona para ser votada por la Asamblea General.

La experiencia en derechos humanos y el compromiso multilateral son valorados como credenciales clave para el puesto de responsabilidad global. (FOTO: X/Lula)

Aunque no hay nada escrito, la selección suele cumplir un principio de rotación entre regiones y América Latina es una de las que parten con ventaja.

El último secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991 y ha sido seguido por dos africanos, un asiático y un europeo.