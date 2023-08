¿Posible candidatura? "Espero no estar ante ese dilema", dice Bachelet

La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) no descartó explícitamente que exista la posibilidad de una nueva candidatura, pero expresó su expectativa de no tener que llegar a ese "dilema" y abogó asimismo por que surjan nuevos liderazgos convocantes en la centroizquierda.

La dos veces Mandataria, de actuales 71 años, fue consultada este jueves, en televisión, sobre si se postularía, dado su liderazgo, ante una eventual necesidad debido al avance que ha tenido en los últimos años la ultraderecha tanto en el mundo como en América Latina.

"Espero no estar ante ese dilema, porque yo creo que a la democracia le hace bien renovarse, y por lo tanto, creo que la tarea de las fuerzas democráticas progresistas es que aparezcan liderazgo que convoquen a la gente a votar por ellos", respondió en CNN Chile, en el marco de un programa de entrevistas por los 50 años del golpe de Estado en Chile.

"¿Por vacío, por default, por desgate, tendría que ser yo, porque no hay nadie más? No puede ser", remarcó.

Después de que terminó su segundo Gobierno (2014-2018), Bachelet ejerció como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante cuatro años, hasta el 31 de agosto del 2022, cargo al que decidió no repostular por motivos personales: "Es una decisión realmente de verdad, porque mi familia me necesita allí y mi país me necesita allí", dijo aquella vez. Tras ello, regresó a Chile.

En la entrevista de este jueves profundizó: "Cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata he dicho que no, como también si quiero ser candidata a secretaria general de Naciones Unidas. No me quise reelegir en el cargo de Alta Comisionada -no sé si me hubiera reelegido, pero era bastante probable porque muchos países me lo plantearon y el secretario general también- porque llegué a la conclusión de que mi vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa".

"Cuando murió mi madre (Ángela Jeria, en 2020) me pregunté cuáles eran mis prioridades, y yo estaba afuera (de Chile); y cuando en Miami colapsó el edifico donde estaba mi único tío vivo con su señora (quienes murieron), me hice otra pregunta: ¿cuánto tiempo me queda?", rememoró.

"Ahí decidí que quería volver a Chile, estar en mi país, y ver qué hacía, y todavía estoy pensando qué hago. Por un lado, quiero trabajar en temas que me convocan, como son temas mujer, medioambiente, infancia", puntualizó.

"MUNDO POLÍTICO POLARIZADO, FRAGMENTADO, TÓXICO"

La lideresa socialista también analizó el escenario político actual, en el que -expuso- "hay mucha polarización, fragmentación, por decirlo de una manera muy buena onda, y eso puede ser tóxico".

"Por eso cuando he podido he llamado a cuidarnos, a que cuidemos la democracia, y esos implica cuidarnos entre todos. A veces hay una discusión de qué es la patria, y la patria somos todos. (Llamo) a cuidar el lenguaje, bajar los niveles de agresividad. Espero que los medios jueguen un rol también", continuó.

"LAS FFAA APRENDIERON: LAS USARON Y PAGARON EL PATO"

En ese marco, fue consultada sobre si observa en Chile actual un clima político similar al que hubo en 1973, antes del golpe que devino en la sangrienta dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet durante 17 años.

"No siento que estemos próximos a un golpe de Estado", subrayó enfática.

Asimismo, "creo que las Fuerzas Armadas aprendieron, además, de que las usaron y después tuvieron que pagar el pato; los demás (sin especificar quiénes) salieron sin ningún problema de lo mismo. Hay consciencia en las FF. AA. actuales de eso", sostuvo.

"Pero sí creo que el ambiente tóxico hace que los chilenos estén con una desafección profunda con las institucionalidades políticas, con los representantes, que no se sienten representados o buscan nuevas formas de representación, porque la política no les interesa, ven que la política no le da respuesta y no tiene una mirada de estado, sino sectorial, pequeñita", diagnosticó.

Aquella actitud se advierte, "sobre todo, creo yo, en la oposición", mientras que "el Presidente (Gabriel) Boric está tratando de hacer esfuerzos importantes para llegar a acuerdos sobre temas importantes para los chilenos", concluyó.