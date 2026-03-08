8M: Futura ministra de la Mujer explicó prioridades del Gobierno de Kast

La futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, compartió mediante redes sociales un mensaje en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el que señaló que trabajarán en "las verdaderas urgencias" de las mujeres del país.

Marín destacó que las principales necesidades son: más y mejores empleos, seguridad para frenar la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y los femicidios, y una mayor protección y apoyo a la maternidad.

"Hoy tenemos cifras récord de desocupación femenina, la mayor en 15 años, y, además, Chile lidera la brecha salarial en América Latina. Es una realidad que no podemos ignorar", afirmó.

Asimismo, señaló sobre la violencia contra la mujer que "mediciones indican que cerca del 74% de los victimarios tenía antecedentes penales".

"En estas y otras urgencias trabajaremos desde el 11 de marzo por todas las mujeres de Chile", aseveró.

Ossandón: "Las mujeres que pertenecemos al sector vamos a seguir avanzando en derechos"

En una línea similar, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que el "gobierno de emergencia" de José Antonio Kast debe poner foco en la economía y en el empleo de las mujeres.

"No me cabe duda que vamos a seguir avanzando en derechos, sobre todo que un plan de un gobierno de emergencia tiene que tener la mirada puesta sobre la mujer. O sea, en el tema por ejemplo económico, es muy importante avanzar en Sala Cuna y, el día de mañana, en Jardín Universal, para que las mujeres puedan ir a trabajar sin ningún problema y poder compatibilizar la casa, la natalidad y el trabajo", afirmó.

En ese sentido, sostuvo: "Estoy convencida que incluso las mujeres que pertenecemos al sector de este gobierno vamos a seguir luchando por seguir avanzando en derechos".