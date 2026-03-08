Baja participación femenina en el IPSA: Solo alcanza el 40% en directorios de tres empresas

La implementación de la Ley N.º 21.757, que establece cuotas de género en los directorios de sociedades anónimas abiertas, ha comenzado a mostrar sus primeros efectos en el mercado chileno aunque los avances son lentos y heterogéneos.

Un análisis realizado por la Facultad de Negocios y Tecnología de la Universidad UNIACC, basado en datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a enero de 2026, revela que la gran mayoría de las empresas que componen el IPSA aún no logran una integración equitativa.

Líderes y rezagados

El informe detalla que solo tres compañías alcanzan o superan el 40% de participación femenina: Banco Santander-Chile (44%), Enel Chile (43%) y Engie Energía Chile (43%). En un segundo bloque, con niveles entre el 25% y 33%, se ubican firmas como Cencosud, Aguas Andinas, CAP, Concha y Toro, ILC y SMU.

En contraste, la situación es crítica para gran parte del índice. Empresas como CMPC, Falabella y Ripley registran apenas un 22%, mientras que en el retail y la banca (Bci, Itaú) las cifras caen al 13%. Los casos más extremos se encuentran en CCU e IAM, que actualmente cuentan con una representación femenina nula (0%) en sus mesas directivas.

Respecto a este escenario, Erik Escalona, decano de la Facultad de Negocios y Tecnología de la UNIACC, señaló: "La implementación inicial de la Ley 21.757 refleja avances incipientes en diversidad de género, concentrados en bancos y empresas energéticas, pero todavía existe un amplio segmento de compañías con baja representación femenina o nula. Esto evidencia la necesidad de reforzar políticas internas, supervisión regulatoria y cultura corporativa".

Más allá de la reputación

La falta de mujeres en los órganos de decisión no es solo una cuestión de imagen, sino un factor que afecta la competitividad y la gestión de riesgos.

Según Escalona, los directorios que no incorporan diversidad están fallando en su coherencia estratégica y en su relación con el mercado: "la brecha no es solo un número: quiebra la coherencia entre el relato y las estrategias de sostenibilidad, debilita el pilar social, se distancia del ODS 5 y termina impactando la calidad de las decisiones, la confianza del mercado y, finalmente, el valor de la empresa y su patrimonio", explicó el decano.

Chile bajo el promedio internacional

El análisis comparativo sitúa a Chile en una posición desfavorable frente a sus pares globales, mientras que el promedio de mujeres en los directorios del IPSA es de un 20,6%, el promedio de los países miembros de la OCDE alcanza el 29%.

El análisis por sector confirma que bancos y energéticas presentan mejores porcentajes de mujeres, mientras que retail, minería y construcción siguen rezagados.