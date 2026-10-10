Cecilia Pérez pide mantener Prodemu: "No se puede borrar de un plumazo"

La exvocera de Gobierno Cecilia Pérez (RN) y la exministra del Sernam Laura Albornoz (exDC) se sumaron a los cuestionamientos por el cierre previsto de Prodemu (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer) y llamaron a crear una mesa de trabajo para asegurar su continuidad.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla recursos para que la fundación opere solo hasta marzo de ese año, lo que ha generado críticas transversales y preocupación por la continuidad de sus programas de capacitación, acompañamiento y apoyo a las mujeres, así como por la forma en que otros servicios del Estado asumirían esas funciones.

En este contexto, Pérez señaló que Prodemu acumula "36 años de historia aportando a la promoción de los derechos de las mujeres con políticas públicas. Programas tan importantes como aquellas que abordan la autonomía económica no se pueden borrar de un plumazo".

"Me sumo al llamado transversal para establecer una mesa de trabajo que permita que Prodemu siga existiendo con una institucionalidad fuerte y viable económicamente", agregó la militante RN.

En la misma línea, Albornoz consideró "importante -y quizás aquí hay una mirada de la política más de las mujeres- convocar, contribuir y estar a disposición de la creación de una mesa de trabajo que impida que esto (la extinción de Prodemu) suceda".

"Nosotros no queremos que se acabe Prodemu, no queremos que sus programas se eliminen. La propuesta está abierta; esta es una política de Estado, no es una política del Gobierno de turno", añadió la exDC.

Críticas por recortes a la Ley Ricarte Soto y GOREs

Las críticas al proyecto de Ley de Presupuestos 2027 también abarcan las rebajas propuestas de 14% en los fondos para la Ley Ricarte Soto y de 4,8% para los gobiernos regionales.

"Está repleto de rebajas, ajustes y dolores. Se rebaja en 22 mil millones de pesos los fondos de la Ley Ricarte Soto, lo que pone en riesgo la vida de pacientes que dependen de esos remedios que son de un alto costo", dijo el senador PC Daniel Núñez.

"Tampoco contempla los recursos comprometidos por el ministro de Hacienda para la reconstrucción de Coquimbo y Atacama, regiones que hemos estado fuertemente golpeadas por los temporales en los últimos meses", fustigó.

Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sostuvo que, "a la fecha, hemos discutido cinco presupuestos y este que se presenta hoy es, sin duda, el más regresivo".

"No da cuenta de las realidades regionales. Más allá de que el Presidente Kast nos ha pedido a todos poner la centralidad en seguridad, crecimiento y empleo, este es un presupuesto que no pone la centralidad en la seguridad, en el crecimiento ni en el empleo", criticó.

"(Por el contrario:) se formula en base a un polinomio. Y si ese polinomio tiene que ver con variantes demográficas o extensiones territoriales, la verdad es que no se condice. La Región de Valparaíso tiene más del 10% de la población nacional y, sin embargo, nuestro presupuesto se sitúa en el lugar número siete", alertó.

Desde el oficialismo, el senador RN Carlos Kuschel respaldó el proyecto presupuestario y cuestionó el aumento de la deuda durante la administración anterior.

"Ahora estamos hablando de verdad: se ha hecho un ajuste ya del 3% (en los recursos). Tenemos que tomar medidas y las que se están tomando son las que se requieren", sostuvo.