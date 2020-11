Ministerio: Eliminar la violencia contra la mujer también depende de ellas

Numerosas críticas en redes sociales generó el mensaje que publicó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, que desde 1981 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, decimos #NoMás Depende de ti, depende de todas y todos", fue el texto y gráfica que publicó la repartición que lidera Mónica Zalaquett.

Los cuestionamientos se centraron en el "depende de todas", por poner a las mujeres como responsables de detener la violencia de la que son víctimas.

No pocos comentarios a las publicaciones recordaron frases del tipo "cómo se les ocurre salir con minifalda" o "y ese escote tan pronunciado". Otros apuntaron a que "la violencia NUNCA depende de las mujeres" o "¿Creen que si DEPENDIERA de ellas las cosas no cambiarían? Evidentemente, NO DEPENDE de ellas".

La conmemoración del 25 de noviembre se instauró en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 por orden del entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Según define la ONU, la violencia contra la mujer es "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada".