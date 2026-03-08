Orellana en su último 8M como ministra de la Mujer: "Tenemos que resguardar lo construido"

En su última conmemoración del 8M como ministra de la Mujer, Antonia Orellana llamó a "resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas" (de equidad de género).

En un acto conmemorativo por el Día de la Mujer celebrado en el Palacio de La Moneda -a tres días del cambio de mando en el que asumirá el republicano José Antonio Kast-, la secretaria de Estado enfatizó que, con la continuidad, "sólo así podemos ver resultados; no con orientaciones que cambien cada cuatro años".

"Nosotras orgullosamente recogimos los diagnósticos hechos en el Gobierno anterior (de Piñera II) y los integramos a la Ley Integral (contra la Violencia hacia la Mujer) en materias de norma", recordó la ministra, a modo de ejemplo.

"Continuemos con el trabajo de las mujeres de la minería, que nos tienen como país líder en el mundo por segundo año consecutivo en la cantidad de mujeres (que trabajan)" en el área, aseguró la frenteamplista entre aplausos.

"Eso se logró desde el año 2015 y, por lo tanto, los resultados solamente se consiguen con una acción pública constante y eficiente; no volviendo a discutir cada vez que cambia una autoridad. Tenemos que resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas (de equidad de género)", emplazó Orellana.

"Estamos muy satisfechas con los resultados de la ley 'Papito Corazón', también con la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias, la Ley Antonia y la ley integral que va a tener su aplicación plena recién al año 2029, es decir, va a quedar para el próximo Gobierno", destacó.

En esa línea, reparó en que "¿Qué nos faltó poder terminar? Sala Cuna, evidentemente. Acá en el acto yo hice un homenaje a las abuelas, porque la verdad es que con la norma de Sala Cuna actual, ellas son las que toman gran parte de la carga".

Presidente Boric: El 8M implica que los hombres también tenemos que cambiar

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric agradeció la labor de sus ministros por su esfuerzo en el avance de políticas públicas que promueven la equidad de género: "Estamos acá para recordar la lucha incansable que han dado muchas y muchísimas mujeres. Sé que cada una de ustedes, al empujar políticas de equidad de género, no lo hacen por lograr un check, una lista de criterios por cumplir, sino con una profunda convicción de que puede y debe Chile ser mejor para las mujeres y por lo tanto para nuestra patria".

"En los 8M pasa algo, perdonen que desvaríe, pero pasa algo en donde los hombres dan un paso atrás y todos valoran la lucha de las mujeres. Pero el 8M implica recordarnos que los hombres también tenemos que cambiar, que esto tiene que equilibrarse", apuntó el Mandatario.

Elizalde: El 8M es una chance para recordar "todo lo que falta por avanzar"

En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que el 8M es una "oportunidad para destacar los logros avanzados y construir un país con verdadera equidad de género", pero también para recordar "todo lo que falta por avanzar, sobre todo los cambios culturales que están pendientes".

"La sociedad chilena la componemos entre hombres y mujeres y todos debemos tener la misma oportunidad de contribuir. Ha habido avances significativos, más allá de lo simbólico: participó (en la conmemoración del 8M en La Moneda) la presidenta de la Corte Suprema (Gloria Ana Chevesich), la primera en su historia; y la rectora de la Universidad de Chile (Rosa Devés)", agregó.

Sin embargo, "más allá que las mujeres cumplan grandes roles o responsabilidades, lo importante es que en la vida cotidiana se erradiquen todas estas formas culturales de discrimnación contra las mujeres", indicó el titular de Interior.