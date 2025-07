Fin al papel: Contraloría mandató a servicios públicos digitalizar registros de ingreso y salida

La Contraloría General de la República mandató a los servicios públicos a digitalizar sus sistemas de entradas y salida de funcionarios, dando fin a los métodos de papel.

La entidad aseguró que tras revisar los sistemas actuales encontró "múltiples errores, omisiones, ilegibilidad, adulteraciones, registros fraudulentos o anotaciones estandarizadas", los que afectan completamente su confiabilidad y llevan a concluir que "no constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la integridad y veracidad de los datos contenidos en ese tipo de soportes y el consiguiente pago de los fondos públicos asociados a la respectiva asistencia".

Lisetty Sotelo, directora de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch), comentó que "nos parece correcto. Todo aquello que raya en la modernización, no hay ningún problema. No me preocupa, porque los funcionarios municipales son funcionarios probos en la gran mayoría del país y el hecho de tener un marcaje digital en la entrada o la salida no nos afecta a nosotros en nuestra conducta funcionaria".

"El problema está en aquellos funcionarios que desprolijamente no pueden acceder a este tipo de situaciones, y esto nos permite a nosotros demostrar una vez más que los funcionarios cumplimos con las reglas de marcaje de entrada y de salida", añadió.

Para Sotelo, "lo que se pretende es que se modernice y se optimice, obviamente no podríamos estar en desacuerdo".

De esta manera, las entidades deberán usar herramientas tecnológicas como tarjetas electrónicas de acceso, sistemas biométricos -por impresión de huella digital o reconocimiento facial-, softwares en línea o aplicaciones móviles para controlar el trabajo de los funcionarios.

📃 INSTRUCTIVO | Entidades públicas deberán dejar atrás los registros de papel y solo utilizar herramientas tecnológicas para un registro idóneo, eficaz y eficiente.

La nota acá 👉🏼 https://t.co/SbISjV95oU pic.twitter.com/xPAkWGk2iP — Contraloría (@Contraloriacl) July 23, 2025

El exministro Osvaldo Andrade dijo que "a mí me parece bien, creo que cualquier medida que tienda a modernizar y utilizar herramientas tecnológicas para el control de la jornada de trabajo es sano, es bueno para la institución y también es bueno para el trabajador".

"Queda constancia, ya no solo del cumplimiento de la jornada, sino que también de las horas extras, que no siempre quedan establecidas cuando hay formato de papel", destacó.

Andrade añadió que esto "se tiene que juntar también con la gestión de los jefes y de los directores, a veces hay problema de falta de control y de desidia o incluso de cierta permisividad de parte de los empleadores".

Contraloría dio un plazo de 20 días hábiles a los organismos para que informen sobre qué sistema utilizarán, y en el caso de no contar con métodos tecnológicos deberán comunicar el plazo para su implementación, la que será efectiva a más tardar el primer semestre de 2026.