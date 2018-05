Denunciante busca anular sobreseimiento a director del Servel por acoso

La Corte Suprema acogió a trámite un recurso de protección presentado por una ex funcionaria del Servicio Electoral, con el que busca anular el sumario que sobreseyó al director del Servel, Raúl García Aspillaga, de una denuncia de acoso laboral y sexual.

Según informó La Tercera, la acción judicial -que había sido rechazada inicialmente en la Corte de Apelaciones- fue acogida durante la jornada del lunes.

En marzo pasado, tras una indagatoria interna realizada por el subdirector de Partidos Políticos, Roberto Salim-Hanna Sepúlveda, el Consejo Directivo del Servel desestimó la denuncia de la ex funcionaria contra García y dispuso que se dictara el "sobreseimiento definitivo" de éste.

Esto porque, según informó el Servel en un comunicado del 9 de marzo pasado, el Consejo se "formó la convicción de que los hechos denunciados no constituyen acoso sexual ni que tampoco se ha acreditado ninguna situación que pueda catalogarse de acoso sexual".

Sin embargo, en el recurso acogido por el máximo tribunal, al que accedió el matutino, la denunciante acusó que no se respetaron "los derechos establecidos por la Constitución Política de la República para estos casos" y denunció que "el funcionario que llevó a cabo la investigación sumaria (Roberto Salim-Hanna Sepúlveda) era subalterno y amigo del sumariado, careciendo de este modo de imparcialidad y objetividad".

En el detalle del recurso, la mujer dio cuenta que comenzó a vivir "situaciones incómodas e impropias" en julio de 2017 por parte de García, buscando "una cercanía conmigo que me incomodaba enormemente", donde el acusado "buscaba quedarse a solas conmigo, me visitaba en mi puesto de trabajo, me tomaba la mano, entre otras, ello gatilló un estrés tremendo en mi persona".

Además, aseguró, "tengo la absoluta convicción de que si hubiera cedido ante sus acciones, normalizando sus actuaciones y aceptando la dinámica de relación perversa que buscó imponerme, hoy seguiría trabajando en el Servel, sometida al riesgo de que continuara profundizando sus acciones inapropiadas".

Cabe recordar que García se defendió en marzo pasado diciendo que, ante su negativa de renovarle el contrato a la ex funcionaria a fines del año pasado, ésta lo amenazó con una denuncia por acoso sexual.

Tanto el director del Servel como el mismo servicio evitaron comentar la última novedad judicial.