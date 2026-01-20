El presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, conversó con Cooperativa sobre la emergencia por los incendios forestales que azotan el centro-sur del país, que han dejado 20 muertos y más de 500 viviendas destruidas.

Field destacó la campaña solidaria a favor de la labor de Bomberos, que ya ha acumulado cerca de 103 millones de pesos. "Quiero agradecerles a todas las personas que nos ayudan, no solamente el tema económico, sino también el cariño, como entregar comida, un plato caliente, una sopa, una rica empanada a los voluntarios que estamos trabajando arduamente", afirmó.

En esa línea, explicó que por reglamento de la institución no se refiere a temas políticos, aunque sostuvo que "el Gobierno sin duda nos ha entregado aportes importantes con el fin de poder seguir adelante, pero no lo suficiente, porque tenemos en estos momentos 57.500 personas que atender, muchos cuarteles, muchos carros bomba y nuestro presupuesto sin duda hoy día es mejor, pero no lo óptimo".

En cuanto a la ley de incendios, Field aseveró desconocer personalmente el detalle, "pero todo lo que sea tener más rigidez y castigar a las personas que generan incendio, sin duda es agradecido por parte de Bomberos de Chile".

