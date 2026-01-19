Síguenos:
"Mi papá falleció acostadito": Desgarradoras voces de la tragedia en el Biobío

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Vecinos de la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco (Región del Biobío), relataron el paso devastador de los incendios forestales y el drama que viven las familias tras conocer la pérdida de sus seres queridos.

"Mi papá falleció en un incendio, acostadito con mi perrita", sollozó un joven identificado como Matías Arriagada en Instagram, quien recordó que habló con su padre horas antes de la tragedia para pedirle que evacuara.

Recorriendo la zona, el periodista Cristofer Espinoza ha recogido otros abundantes testimonios de dolor y de resiliencia frente a la catástrofe.

