Andrónico Luksic reaccionó cuando le cuestionaron sus donaciones

El millonario chileno Andrónico Luksic hizo noticia la semana pasada al regalar asados para 10 personas a los que acertaran los resultados del Mundial de Rusia y quiénes terminarían en los tres primeros.

"Luego de un intenso mes de fútbol, ya tenemos el cómputo de los ganadores del Gran Asado!! Fueron 152 los visionarios que apostaron por el podio 1.Francia, 2.Croacia, 3.Bélgica", publicó Luksic.

Tras conocerse los ganadores, la periodista Delia Vergara le respondió en Twitter: "A mí me parece vergonzoso que los multimillonarios chilenos no tengan fundaciones que apoyen el bien común (...) Luksic rifando asados por Twitter me da vergüenza ajena".

Ante esa frase, el empresario le respondió: "Delia, lo que a mi me da vergüenza ajena es que una periodista como usted esté tan mal informada. Mi familia tiene 5 Fundaciones hace muchísimos años, www.fundacionesfamilialuksic.cl/, infórmese".

Al final le dedicó una frase: "Lo que hago o no en Twitter es problema mío".

Los mensajes:

A mí me parece vergonzoso que los multimillonarios chilenos no tengan fundaciones que apoyen el bien común. No les da ni para eso. Luksic rifando asados por Twitter me da vergüenza ajena. https://t.co/GVD5MOpu83 — delia vergara (@deliaconectada) 16 de julio de 2018

Delia , lo que a mi me da vergüenza ajena es que una periodista como usted esté tan mal informada. Mi familia tiene 5 Fundaciones hace muchísimos años , https://t.co/Ov6GUTmghB , infórmese . Lo que hago o no en Twitter es problema mío . https://t.co/eaychOx7w6 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 17 de julio de 2018