Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.3°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Población | Adulto mayor

Hasta el 31 de agosto: Fundación San Vicente de Paul realiza su colecta nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fundación San Vicente de Paul está realizando, hasta al 31 de agosto, su colecta anual 2026, para mantener los programas de acompañamiento con que ayuda a más de 900 personas mayores, a través de su red de hogares y otras obras presentes en distintas regiones del país.

"El aumento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero vivir más años no garantiza mayor bienestar. El desafío es que como país seamos capaces de asegurar los cuidados, las redes y el acompañamiento que las personas mayores necesitan", comenta Felipe Saul, gerente de la Red de Hogares de la ONG.

Los aportes se pueden canalizar a través de los voluntarios presentes en distintos puntos del país, los días 28, 29, 30 y 31 de agosto; o también de manera digital, en cualquier momento, a través del sitio fundacionsanvicentedepaul.cl.

contenido de servicio
Las + leídas