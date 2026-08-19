Hasta el 31 de agosto: Fundación San Vicente de Paul realiza su colecta nacional

La Fundación San Vicente de Paul está realizando, hasta al 31 de agosto, su colecta anual 2026, para mantener los programas de acompañamiento con que ayuda a más de 900 personas mayores, a través de su red de hogares y otras obras presentes en distintas regiones del país.

"El aumento de la esperanza de vida es una buena noticia, pero vivir más años no garantiza mayor bienestar. El desafío es que como país seamos capaces de asegurar los cuidados, las redes y el acompañamiento que las personas mayores necesitan", comenta Felipe Saul, gerente de la Red de Hogares de la ONG.

Los aportes se pueden canalizar a través de los voluntarios presentes en distintos puntos del país, los días 28, 29, 30 y 31 de agosto; o también de manera digital, en cualquier momento, a través del sitio fundacionsanvicentedepaul.cl.