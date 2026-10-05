Comisión investigadora sobre los bots invitará a Matthei, Fontaine y "Patito verde"

La comisión especial conformada en la Cámara Baja para investigar el uso de bots y la desinformación maliciosa durante las últimas elecciones en Chile definió este lunes a una serie de invitados: entre ellos Evelyn Matthei, quien el año pasado denunció haber sido víctima de una "campaña asquerosa" de esta misma índole por parte de adherentes al hoy Presidente José Antonio Kast.

La convocatoria a Matthei fue propuesta por el diputado independiente Hotuiti Teao (integrante de la bancada UDI): "Yo sé que en esta comisión vamos a escuchar a ministros -ojalá exministros también- y a expertos que van a representar y nos van a hablar sobre plataformas digitales, bots, etcétera; pero yo creo que falta una voz indispensable".

"Me gustaría pedir formalmente que invitáramos a esta comisión a una de las (personas) que sufrió un ataque masivo y que, además, denunció públicamente haber sido blanco de bots y de desinformación en campaña; que invitemos a Evelyn Matthei Fornet, porque ayer fue ella, hoy día no sabemos quién puede ser y mañana puede ser cualquiera de nosotros", argumentó Hotuiti.

"Hoy fue ella. Mañana puede ser cualquier candidato, de cualquier sector. Lo que está en juego es la integridad de nuestras elecciones", enfatizó el parlamentario oficialista.

A su turno, el diputado frenteamplista Gonzalo Winter solicitó invitar al director de El Mercurio, Carlos Schaerer; y al director de La Segunda, Mauricio Gallardo, para que relaten cómo y por qué publicaron en 2020 una encuesta de la consultora argentina Numen -perteneciente a Fernando Cerimedo- que señalaba, de cara al plesbiscito de entrada del primer proceso constituyente, que sólo el 42% de los chilenos estaba a favor de una nueva Carta Magna.

También se propuso invitar al hoy presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, ya que a través de una fundación que lideró se contrató a influencers que esparcieron noticias falsas sobre el proceso constituyente; y a la Asociación de AFP, que financiaba precisamente a esta fundación.

A la vez, se planteó el nombre del periodista Patricio Góngora, más conocido en redes sociales como "Patito Verde".

El presidente de la comisión investigadora, el republicano José Carlos Meza, dijo que se invitará a asistir a todas las personalidades propuestas y se buscará una fecha adecuada para escucharlos. No obstante, por no ser funcionarios públicos, la mayoría no está obligada a responder a esta convocatoria.

A la sesión de este lunes estaba citado el biministro Claudio Alvarado, quien se excusó de asistir.