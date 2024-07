Gobierno y dificultades para censar en Temucuicui: Para recibir ayuda sí les gusta el Estado

El delegado presidencial de La Araucanía, Jose Montalva, cuestionó este viernes a los dirigentes de la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, que han señalado públicamente que no se van a censar en este proceso, lamentando que les guste ser parte del Estado solo para recibir beneficios.

"Alguien puede no querer el Estado, pero cuando recibe ayudas en subsidios, cuando recibe ayudas de Indap, ahí sí nos gusta el Estado. Entonces, creo que aclaremos (la postura), porque (algunos dicen) no nos gusta el Estado y no queremos participar del Estado, pero cuando puede devolverme una deuda como la deuda de tierra, ahí sí necesito el Estado", criticó la autoridad regional.

En esta línea, llamó a estos dirigentes a que se decidan, ya que "dicen que no trabajan con el Estado y que no les gusta el Estado, pero a la hora de pedir subsidio, sí les gusta".

Las declaraciones de Montalva se dan tras lo indicado por parlamentarios de la zona, asegurando que aún no se desarrolla la consulta al interior de esta comuna el censo, una situación que tampoco ha sido aclarada por quienes lideran el proceso.