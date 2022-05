Fundación Descúbreme: "En Chile, aún se le tiene miedo a las personas con discapacidad"

La directora ejecutiva de la Fundación Descúbreme que promueve la inclusión integral de las personas con discapacidad cognitiva en Chile, Carola Rubia, lamentó este viernes que en su país "aún se le tiene miedo a las personas con discapacidad por desconocimiento y falta de información".

"Hay algunas discapacidades en las que las personas no caminan bien o no modulan bien. Entonces, en lugar de pensar que tienen una discapacidad, las personas piensan que están borrachas, las critican y no las miran bien", explica Rubia en una entrevista con EFE en Madrid.

La chilena, que se encuentra en la capital española con motivo de la celebración de la Conferencia Zero Project para América Latina y el mundo hispanoparlante sobre Accesibilidad, recuerda también el caso de una joven con síndrome de Down, que cuando fue a cobrar al banco el cheque de su primer sueldo se le denegó al no ir acompañada por sus padres.

LOS DESAFÍOS DE BORIC

A nivel regulatorio, Rubia reconoce que, en los últimos años, Chile "ha mejorado bastante y es lo suficientemente sólido como para construir una sociedad inclusiva". Sin embargo, asegura que el Presidente Gabriel Boric tiene aún mucho por hacer en materia de normativas para la construcción y el transporte.

"En Chile no existen lineamientos y normativas claras sobre cómo tiene que ser la construcción para que una persona con discapacidad pueda movilizarse sin ningún problema", precisa a la par que denuncia que "las personas con discapacidad se movilizan con bastante dificultad a lo largo de la ciudad".

En relación a la accesibilidad en el sector turístico, Rubia insiste en la importancia de escribir documentos y adaptar páginas web al "lenguaje fácil" para que puedan ser no solo comprendidos por personas con discapacidad cognitiva, sino también por "personas de la tercera edad o incluso por los inmigrantes que no controlan el idioma".

Al mismo tiempo reivindica la necesidad de transformar el Servicio Nacional de Discapacidad en una Subsecretaría de Discapacidad que sea menos vulnerable en tiempos de recortes presupuestarios.

UN ALGORITMO PARA LA BOLSA NACIONAL DE EMPLEO

Aunque no se atreve a dar una fecha concreta de su lanzamiento oficial, Rubia adelanta que, próximamente, la Bolsa Nacional de Empleo chilena incorporará un algoritmo que favorecerá la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral al permitir la incorporación de "habilidades blandas" (sociales) dentro de las características que enumeran en sus perfiles los candidatos.

"Hoy día los profesionales exitosos no solamente son los que técnicamente saben hacer el trabajo sino los que tienen habilidades blandas para comunicarse con la gente, trabajar en equipo y empatizar", razona.

Este algoritmo, que lleva un mes y medio de prueba, fue desarrollado por la empresa brasileña Egalité, Inclusion & Diversity, con la financiación de la Fundación Descúbreme y la del Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de permitir que las plataformas de empleo puedan emparejar "de manera más acorde" a los candidatos con las ofertas publicadas por las empresas.

En relación a su funcionamiento, Rubia explica que cuando una persona se inscriba deberá especificar si es una persona con discapacidad o no, su tipo de discapacidad y, además, sus habilidades blandas.

Del mismo modo, a la hora de publicar sus ofertas, los empresarios precisarán si para ese puesto aceptan o no a personas con discapacidad y enumerarán qué habilidades blandas deberán reunir los candidatos.

"Lo bueno es que es nacional por lo que se extiende a todo el país y, además, gratuito", celebra la directora ejecutiva, al tiempo que agrega que "sería ideal que otros gobiernos se interesen" en este proyecto cuyo tiempo de implementación es de "tres meses".