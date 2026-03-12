Síguenos:
Tópicos: País | Población | Inmigrantes

Comisionado de la Macrozona Norte: "La zanja es solo una herramienta de muchas"

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Si bien no quiso dar detalles antes de explicar el plan a los delegados regionales, Alberto Soto confirmó que "estamos hablando de barreras contra movilidad".

Previamente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, adelantó que las obras en la frontera comenzarán la próxima semana.

Comisionado de la Macrozona Norte:
 Gobierno Regional de Tarapacá

Desde Iquique, la nueva autoridad afirmó que "llevamos meses articulando" la medida clave del Plan Escudo Fronterizo.

En su llegada a la Región de Tarapacá, el nuevo comisionado para la Macrozona Norte, vicealmirante (r) de la Armada Alberto Soto, adelantó que "la zanja es solo una herramienta de muchas" que el Gobierno de Kast implementará para fortalecer el control migratorio en el límite con Bolivia.

Durante un punto de prensa en Iquique este jueves, señaló que "llevamos meses articulando" aquella medida, enmarcada en el Plan Escudo Fronterizo, y por la cual se mantienen coordinaciones paralelas con el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas.

"Es muchísimo más importante que lo que ya se había hecho, estamos hablando de barreras contra movilidad", reafirmó la autoridad, aunque "no voy a entrar en detalles ahora, porque lo primero que haremos es explicar esto a los delegados regionales, para que no se enteren por la prensa, y sean los primeros en saber lo que vamos a hacer".

"Luego, por supuesto que vamos a contarles a todos, dentro de los estándares de seguridad que queremos seguir, qué más vamos a hacer en la frontera", añadió Soto, relevando que "la zanja es solo una herramienta de muchas que vamos a emplear".

Ayer miércoles, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la construcción de estas zanjas en 24 Horas, con el objetivo de que "esa frontera, que es totalmente porosa desde el punto de vista del ingreso de personas de manera irregular, paso a paso se vaya cerrando, vaya siendo más dificultoso (entrar) y tener mejor control del ingreso de ciudadanos al país".

"En parte son zanjas. Y yo creo que ya la próxima semana, a partir de lunes o martes, vamos a ver trabajos en esa dirección", afirmó el jefe de gabinete.

