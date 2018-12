Con banderazo conmemoran el Día Internacional del Migrante

Bajo el lema "Ningún ser humano es ilegal, la migración es un derecho" se desarrolló en la Plaza de Armas de Santiago un banderazo por el Día Internacional del Migrante.

Con banderas de distintos países, incluida la chilena y la mapuche, personas de múltiples nacionalidades se reunieron para manifestar su descontento con la política migratoria del Gobierno.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Héctor Pujols, comentó que "el día internacional del Migrante es un día muy importante, no solo de celebración si no que también de lucha y más en el contexto internacional y también en el contexto nacional, donde se ha dicho que migrar no es un derecho, nosotros salimos a la calle para reivindicar que la migración es un derecho".

A su vez, el secretario de la Coordinadora, Rodolfo Noriega, planteó que "acá se pretende mancillar la dignidad del pueblo migrante, se pretende esta política de negacionismo de parte del Gobierno de negar el derecho a migrar, es simplemente para validar una serie de abusos".

La agrupación no descartó nuevas convocatorias para mostrar su descontento con las decisiones del Gobierno ya que, aseguran, discriminan a cierto grupos de extranjeros.