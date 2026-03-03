Diputado Frank Sauerbaum será el próximo director de Migraciones

El diputado RN Frank Sauerbaum, que está por terminar su periodo parlamentario, confirmó que asumirá la dirección del Servicio Nacional de Migraciones durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Poco después de revelar que el futuro Mandatario le ofreció el puesto, el legislador dijo haberlo aceptado este lunes, tras asistir a una nueva reunión bilateral del Ministerio del Interior, entre el titular saliente, Álvaro Elizalde, y el próximo jefe de gabinete, Claudio Alvarado.

"Hemos tenido una reunión de trabajo con los equipos de Migraciones y con la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia, en donde se nos ha puesto al día sobre algunos datos y alguna información que es relevante y necesaria para la continuidad operacional de un Gobierno y que, de esa forma, las políticas públicas no se vean afectadas por el traspaso", comentó Alvarado a su salida de La Moneda.

De cara a integrarse en el Gobierno, Sauerbaum adelantó que "vamos a juntarnos con el director de Migraciones (Luis Eduardo Thayer) el próximo jueves para hacer un traspaso ordenado y claro respecto de las cifras. Vamos a hacer una tarea en conjunto justamente para que el traspaso sea de lo más ordenado, y podamos tener toda la información disponible".

"Es un tema muy sensible, muy importante para la población. Junto con los temas de delincuencia, el tema migratorio es una prioridad para los chilenos, y por lo tanto, le pondremos todo el empeño para que tengamos una regularización lo más rápido posible", manifestó el militante RN.

El diputado saliente había sostenido un primer encuentro con Alvarado la mañana de ayer, en el cual trataron "la agenda legislativa respecto de esta semana que queda, y también a la que ellos pondrán urgencia en los próximos días apenas asuman, y algunos temas migratorios, que están entre los primeros proyectos de ley a presentar con urgencia en el Senado y en la Cámara de Diputados".

Continúa la agenda del Presidente electo

Más temprano, Kast encabezó un primer comité de seguridad en "La Moneda chica", conformado por Alvarado, además de sus próximos ministros de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, Justicia, Fernando Rabat; y de Defensa, Fernando Barros.

Además, el Presidente electo se reunió con parte del futuro comité político, integrado también por Alvarado, así como por los futuros titulares de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Segpres, José García Ruminot, y de la Segegob, Mara Sedini. A esa instancia se incorporarán de manera permanente Steinert y María Jesús Wulf, designada como ministra de Desarrollo Social.