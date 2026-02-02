Elizalde y Alvarado evitaron polemizar en inicio de bilaterales para "un traspaso ejemplar"

Esta jornada, el ministerio del Interior, Álvaro Elizalde, y su sucesor del venidero Gobierno de Kast, Claudio Alvarado, dieron el puntapié inicial a las reuniones bilaterales entre las carteras para el trapaso de información, con emplazamientos a "distinguir" tanto el poseer diferencias ideológicas, como la capacidad de desarrollar un cambio de mando "ejemplar".

Elizalde y Alvarado dieron un punto de prensa en el Patio de Los Cañones de La Moneda tras reunirse por alrededor de tres horas, y sus llamados se dan en medio de tensos cruces protagonizados por personeros del Gobierno saliente y entrante, a raíz de la eventual eliminación del Pase Cultural o las críticas contra la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU.

"Creo que hay que distinguir. Forma parte del debate democrático que se den distintos puntos de vista. Tenemos visiones diferentes, qué duda cabe, en eso consiste la democracia; pero otra cuestión es garantizar que el traspaso de mando se desarrolle de manera ejemplar", dijo Elizalde.

"El Estado debe trabajar permanentemente y las nuevas autoridades deben contar con toda la información necesaria para tomar las decisiones que corresponde. Y en lo que respecta al Gobierno actual, cuyo mandato termina el 11 de marzo, tenemos que trabajar por entregar esa información para que Chile siga funcionando", expresó.

En la misma línea, Alvarado complementó: "Indudablemente tenemos visiones distintas para diversas materias, pero eso no significa nunca que exista una mala relación, o un contrapunto tal que impida un diálogo democrático en los temas de fondo, como es la formalidad de un proceso de traspaso de mando".

"Quienes estamos en política durante muchos años, entendemos y comprendemos que la crítica es parte del sistema y es sano expresarla. Pero hoy estamos aquí abocados a que este traspaso de mando sea ejemplar y que sea un proceso continuo, permitiendo al nuevo Gobierno seguir desarrollando las políticas públicas en beneficio de los habitantes", agregó el militante UDI.

Las reuniones bilaterales entre ministerios seguirán durante todo febrero

Respecto a la celebración de citas bilaterales en las carteras restantes para traspasar ia información, Elizalde comunicó que "los ministros se están coordinando directamente" y que "esta semana va a haber más reuniones".

Sin embargo, no quiso adelantarlas porque, "a veces, hay cambios de agenda de último minuto y sabemos la expectación periodística que generan. Pero esta semana va a haber más reuniones y (también) durante todo el mes de febrero", sostuvo el titular saliente de Interior.

Además, el exministro Segpres agregó que se realizará "una reunión especial" de coordinación con las autoridades entrantes para el traspaso de antecedentes sobre afectación y ayudas respecto a los incendios forestales que aquejaron las regiones de Ñuble y Biobío.

"El Gobierno del Presidente Boric ha estado abocado a enfrentar la emergencia y a lo que se denomina la 'habitabilidad transitoria', y nuestra principal tarea es resolverla en un corto plazo (...). Todas las tareas (de remoción, demolición y reconstrucción) tienen que estar coordinadas con lo que se haga después y, en ese marco, tendremos reuniones de trabajo para que sea continuo", aseguró Elizalde.