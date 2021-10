Osvaldo Bastías, soldador calificado, ingresó el lunes a Chile en forma irregular, acompañado por su esposa, que es administradora de empresas, y su hijo pequeño, de seis años. Tras algún tiempo viviendo en Perú -donde ambos tenían trabajos que les permitían mantenerse e incluso apoyar a familiares que aún permanecen en Venezuela- decidieron tomar rumbo a Chile, temiendo que la situación del país vecino degenerara debido a problemas políticos y volvieran a experimentar el drama que los obligó a emigrar en primer lugar. "Venimos nosotros tres solamente, pasando por esta travesía. Es algo que no se le desea a nadie, pero por el futuro de nuestro hijo, hay que hacerlo", contó Osvaldo a Cooperativa Regiones. Su familia arribó a nuestro país caminando de madrugada por el desierto, tratando con "coyotes" y aferrada, pese a todas las dificultades, a la esperanza de un mejor porvenir, donde "poder trabajar y aportar". Desde el Terminal de Buses de Antofagasta, donde actualmente duerme junto a su señora y su niño, a la espera de viajar a Santiago, el hombre nos explicó: "Me han hablado demasiado bien de Chile, de verdad que sí, y desde que llegamos se siente el cambio muchísimo; es otro tipo de persona, se ve la amabilidad... Me siento agradecido de todos los chilenos, les doy gracias, de verdad".

