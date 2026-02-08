Tohá pidió regularizar a migrantes empadronados antes del cambio de gobierno

La exministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un llamado al Gobierno a regularizar la situación de las extranjeros en condición irregular que fueron empadronadas durante la actual Administración, antes de las eventuales expulsiones masivas que prometió el próximo Presidente José Antonio Kast.

La otrora autoridad participó del podcast del senador Felipe Kast, donde cuestionó el anuncio el futuro Mandatario de expulsar a más de 300 mil inmigrantes irregulares, apuntando a quienes ya se registraron ante el Estado.

"En este Gobierno hicimos un proceso de empadronamiento cuyo objetivo era llamar a las personas que están irregulares en Chile, pero que quieren acercarse al Estado, decir yo estoy aquí y no quieren estar escondidos. Nunca les prometimos que los íbamos a regularizar, nunca, pero sí los llamamos a acercarse y a decir aquí estoy yo. Y más de 180 mil personas lo hicieron", afirmó.

En esa línea, advirtió que "esas personas hoy día, si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí, las 180 mil con su dirección, su número de documento, todas empadronadas".

"El Gobierno actual tiene el deber de regularizarlas antes que llegue el próximo Presidente"

"Entonces yo creo que el Gobierno actual tiene el deber de regularizarlas antes que llegue el próximo Presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados", afirmó.

Asimismo, Tohá sostuvo que una política de expulsión generalizada podría afectar a quienes no han cometido delitos: "Si un gobierno se pone en la posición de expulsar a todos y que todos son iguales de malos, finalmente terminará expulsando a inocentes porque son lo más fáciles de pillar"

"Pero los gallos malos no los pillan nunca, son expertos: se esconden, tienen un documento falso. Ningún malo se fue a empadronar. A lo mejor se fue alguno a empadronar, puede ser. Si comete un delito, lo meteremos preso", complementó.

Las herramientas del Gobierno

De esa forma, recalcó que el Ejecutivo cuenta con herramientas legales para avanzar en la regularización antes del cambio de mando "a través de un decreto" e insistió en que "es algo que les debemos, porque ellos de buena fe se acercado al Estado de Chile".

Por otro lado, analizó el escenario de persecución migratoria que se observa en Estados Unidos y reflexionó que "ahí es un lugar donde se armó este discurso y creció y creció y ya, démosle con todo, son todos delincuentes, mira dónde termina eso. O sea, la polarización que hay, la violencia que hay, la deshumanización".

"¿Qué es eso? O sea, perseguir de la misma manera y poniéndole imagen de los delincuentes del Tren de Aragua a señoras que trabajan en el jardín infantil y son profesoras. Y las persiguen de la misma manera, los mismos tipos y con los mismos trajes, con sus cuestiones. O sea, yo no quiero eso en Chile y creo que es como traicionar nuestra idiosincrasia. Nosotros no somos así, no nos volvamos eso", aseveró.