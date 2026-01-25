Síguenos:
País | Población | Inmigrantes

Primer vuelo de expulsión del año sacó de Chile a 83 extranjeros

Publicado:
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Fueron devueltos a Colombia y Bolivia: la mayoría con justificación administrativa, y el resto por infracciones penales como homicidio, robo, delito sexual, drogas y posesión de armas.

El director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, dijo que el operativo demuestra la "clara priorización del Gobierno por fortalecer la seguridad", y habló de "una política de Estado que debe sostenerse".

Primer vuelo de expulsión del año sacó de Chile a 83 extranjeros
 PDI

"Con la salida del vuelo 23 en lo que va de Gobierno, se concretan 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde el 2022", detalló Thayer.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones concretaron este domingo la expulsión de 83 personas extranjeras en el primer vuelo chárter del año, con destino a Bolivia y Colombia.

La medida tiene como objetivo el cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales.

"Con la salida del vuelo 23 en lo que va de Gobierno, se concretan 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde el 2022", afirmó el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

La autoridad sostuvo que "la regularidad con que estas medidas se han ejecutado refleja una clara priorización del Gobierno por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y de fortalecer la seguridad del país. Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo".

Por su parte, la prefecta Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, precisó que los expulsados corresponden a 52 colombianos y 31 bolivianos. Asimismo, 56 son de carácter administrativo y 27 expulsiones judiciales.

En cuanto a las administrativas, explicó que corresponden a "los delitos de homicidio, robo o delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas, entre otros".

"Estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los departamentos y secciones de migraciones y policía internacional a lo largo de todo Chile", sostuvo Ureta.

En concreto, durante el 2025 se materializaron 1.117 expulsiones desde el territorio nacional. Y en lo que va de 2026, 128 personas han sido deportadas del país.

