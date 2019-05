Funcionario de Cancillería y ex alcalde detenidos en mayor red de tráfico de migrantes

La Policía de Investigaciones detuvo a 10 personas, entre ellas un ex alcalde de Los Andes y un actual funcionario de Cancillería, acusados de participar en la que consideran la mayor red de tráfico de migrantes detectada en Chile.

Según detalló la PDI, los detenidos son acusados de realizar gestiones ilícitas para traer irregularmente a ciudadanos chinos al país, gestionando cartas de invitación para extranjeros falsas.

La investigación detalla que 381 ciudadanos chinos fueron traídos a Chile, de los cuales 178 se trasladaron a Argentina.

Entre los detenidos se encuentra Álex Brito, actual funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Álex Trigo, ex gobernador de Choapa en la Región de Coquimbo; y Mauricio Navarro, ex alcalde de Los Andes y ex fiscal.

Más información en instantes