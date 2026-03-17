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Tópicos: País | Población | Inmigrantes

Gobierno mantiene salud y educación para migrantes irregulares

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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El Gobierno de José Antonio Kast aseguró este martes que no eliminará el acceso de los migrantes irregulares a la educación ni a la atención sanitaria, pese a impulsar reformas para endurecer la política migratoria y tipificar como delito el ingreso irregular al país.

"Hay dos (beneficios) que para nosotros son muy centrales y que no los vamos a tocar. Uno es la educación y dos es la atención de salud", dijo el ministro de la Segpres, José García Ruminot, en entrevista con Radio Pauta, durante la cual se refirió a las modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería que quieren aprobar en el Congreso.

El nuevo Ejecutivo dio urgencia legislativa a 20 proyectos de ley sobre temas de seguridad, migración y crimen organizado, que ya se encontraban en tramitación: entre ellos, está una iniciativa que limita el acceso de los extranjeros irregulares a beneficios sociales, orientada a "postular a proyectos, a distintos beneficios de carácter social", aclaró el ministro.

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