Gobierno realiza nueva expulsión colectiva de migrantes

Esta mañana está programada una nueva expulsión colectiva de extranjeros, la que fue supervisada por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y la Policía de Investigaciones.

El Ejecutivo ordenó la salida de 72 inmigrantes, entre argentinos y colombianos, por irregularidad adminsitrativa y causas judiciales.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denuncia que este operativo no se ajusta a derecho, ya que no se estarían respetando sus derechos humanos; además, acusan que siete ciudadanos colombianos fueron abandonados en Chañaral luego de que fueran recogidos recursos de amparo a su favor.

La directora del SJM, Valeska Ureta, indicó que "tenemos antecedentes que son entre 30 y 35 personas, no lo sabemos; ese es otro tema que es intolerable. Se estaba intentando levantar la información de estas personas, pero nuestras abogadas no pudieron entrar, no fueron autorizadas".

Consultada por los ciudadanos colombianos abandonados en Chañaral, la representante señaló que "estas personas iban en el bus camino a Santiago y ahí PDI los dejó en Chañaral en medio de la nada, abandonados a su suerte".

GALLI LLAMA A LA REGULARIZACIÓN

El subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, hizo un llamado a que los extranjeros en Chile comiencen su proceso de regularización.

"El ciudadano extranjero (irregular) no puede hacer una vida en nuestro país, porque no tiene RUT; no puede emplearse formalmente; no puede arrendar una residencia, porque no tiene formalidad en Chile", señaló Galli.

"La nueva ley migratoria contempla un proceso extraordinario de regularización -explicó- Más de 300 mil personas han iniciado su proceso de regularización en Chile, más de 70 mil de ellas ya están regulares en nuestro país, por eso quier valorar y agradecer a todas esas personas que optaron por regularizar su situación migratoria en Chile".

"Ese es el llamado que nosotros hacemos, a la regularidad migratoria. El ingreso clandestino es todo lo contrario a la regularidad migratoria (...) Respecto a los expulsados administrativos hay expedientes individuales respecto de cada uno de ellos; algunos no pudieron regularizar su situación migratoria", aseguró la autoridad de Gobierno.