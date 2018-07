Largas filas se generan en la Embajada de Haití para realizar trámites

Desde hace algunas semanas se repite el panorama en la Embajada de Haiti en Chile, ubicada en calle General del Canto, en Providencia, con una alta afluencia de ciudadanos de ese país que llegan en busca de documentos en el marco del proceso de regularización que impulsó el Gobierno.

A diario llegan a la embajada, incluso de madrugada, cientos de haitianos para solicitar su papel de antecedentes, generándose largas filas en el sector.

"Es una tragedia para nosotros los haitianos, porque siempre nos ponen difíciles las cosas, porque personalmente llevo dos viajes para acá y no he podido resolver nada y salí de mi casa desde Concepción y todavía estamos en una fila", dijo uno de los hombres que aguarda por atención.

Entre las 08:00 y las 09:00 horas se abren las puertas de la delegación diplomática y a eso de las 11:00 horas la fila se corta y se entregan números para que asistan durante la tarde.

"Especialmente vine de Puerto Montt el viernes, pasé el día acá y no pude hacer el trámite. Volví el lunes y pasé toda la mañana y no pude pasar. La fila estaba muy larga, muchas personas. Esta mañana me levanté a las 04:30 horas", dijo otro hombre que intenta realizar el trámite.

Uno de los efectos de esta situación lo ha sentido el comercio y los locales ubicados alrededor de la embajada que son obstaculizados por la fila generada, lo que ha provocado reclamos de los comerciantes por la baja en las ventas.

Para enfrentar la situación, el jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, planteó que "estamos avanzando en un convenio que permita que podamos entregar la información a ellos directamente para que ellos validen los certificados de antecedentes en el país de origen agilizando los procesos".

"Adicionalmente queremos colaborar habilitando nuevos espacios para la entregas de estos certificados y con temas de gestión y modernización para la entrega de números, las reservas online, lo que justamente ayuda a disminuir las grandes filas", agregó la autoridad.