Ministro Arrau viajó a Colchane para supervisar mantención de zanja fronteriza

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, se trasladó a Colchane para supervisar las labores que su cartera desempeña como apoyo al personal del Ejército para la mantención de la zanja fronteriza.

La autoridad también se trasladó hasta la Subcomisaría de Carabineros de la comuna, donde evaluó los planes del proyecto que busca mejorar su habitabilidad.

"Estamos en Colchane en una gira de seguridad. Es un mandato expreso del Presidente José Antonio Kast, revisando proyectos y nuevas iniciativas", señaló Arrau.

"Acá está la unidad de Carabineros de Colchane que va a ser renovada y también iremos a visitar el complejo fronterizo, donde hay un proyecto de mejoramiento de la infraestructura existente", añadió el titular del MOP.

"Por supuesto que estaremos con el Ejército viendo algunos apoyos en tema de zanja y otra infraestructura posible para dar más seguridad a esta región y a este paso fronterizo", cerró.

Tras finalizar su agenda en Colchane, el ministro de Obras Públicas se trasladó a Iquique, donde sostuvo una reunión con el gobernador José Miguel Carvajal (independiente-PPD) para evaluar también distintos proyectos en la Región de Tarapacá.

Posteriormente, se dirigió hacia la zona costera, donde supervisó los avances de mejoramiento que se realizan en el sector de Playa Bellavista.