"Si no lo esquivo, me mata": Habló migrante que sufrió violenta amenaza en el Metro

Una protesta contra la migración en Santiago finalizó con una docena de detenidos, violencia y enfrentamientos este fin de semana y, a la vez, dejó en evidencia cómo un sujeto intentó agredir a otro con un arma cortopunzante en pleno Metro.

"Venía en el Metro en dirección a mi casa, a descansar, y tuve la mala fortuna que hubo una marcha anti migrantes en el centro de Santiago", declaró la víctima de la agresión, Víctor Angulo, a CHV Noticias.

El hombre, de nacionalidad ecuatoriana, aseguró que un participante de la mencionada manifestación no le permitió subir al mismo vagón que él en transporte subterráneo.

Es más, lo grabó cuando lo amenazaba: "El tipo tenía un puñal y si yo no lo esquivo me mata", declaró Angulo.

"El tipo quería sacarnos a como dé lugar. No era la manera adecuada, no es la forma. El que estaba de más era él, no era el migrante", sentenció.

En contraste, este domingo también se realizó una marcha en el centro de la capital en que la Coordinadora Nacional de Inmigrantes clamó por los derechos humanos de las personas que se han trasladado a Chile.