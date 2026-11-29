En 2024, el 10,2% de los partos en Chile fueron prematuros -15.797 nacimientos antes de las 37 semanas de gestación-, una tasa que prácticamente duplica el 5,5% registrado en 1990 y que equivale a 43 casos diarios en el país.

El aumento, documentado por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el Ministerio de Salud, ocurre en un contexto de desplome de la natalidad global chilena, que cayó desde cerca de 300 mil nacimientos anuales hace tres décadas a sólo 146 mil en la actualidad.

El fenómeno sitúa a Chile entre los países con mayor incremento de este indicador a nivel global, según constató un estudio de la revista The Lancet, ubicándolo en el séptimo lugar de aumento entre 204 naciones analizadas.

El incremento ocurre en un escenario de fuerte declive de la natalidad general chilena.(FOTO: Pexels)

"Es quizás el peor de nuestros indicadores de salud. Nacen menos niños y, dentro de ellos, hay más niños que nacen prematuros", advirtió en El Mercurio el doctor Rogelio González, integrante del Departamento de Medicina Materno-Fetal de Clínica Las Condes y médico del Hospital San José.

El especialista remarcó que mientras la mortalidad neonatal cayó con éxito de 9,1 a 4,4 por mil nacidos vivos entre 1990 y 2022, la tasa de prematuridad tuvo una evolución inversa y equipara hoy los niveles de países como Estados Unidos.

Un fenómeno de 43 partos diarios y múltiples factores de riesgo

De acuerdo con registros del DEIS y del Observatorio de Salud de la Universidad Diego Portales, la doctora Paulina Toso Milos, presidenta de la Rama de Neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), detalló que, "de estos, 2.513 correspondieron a menores de 32 semanas. Las madres llegan arrastrando otras enfermedades que complican más el embarazo, como hipertensión, diabetes y obesidad".

Los especialistas coinciden en que la postergación de la maternidad y el aumento de tratamientos de fertilidad asistida -asociados a embarazos múltiples-inciden directamente en este escenario.

Especialistas atribuyen el fenómeno a la postergación de la maternidad, la obesidad y enfermedades crónicas maternas. (FOTO: Pexels)

En el sistema público de salud, entre el 65% y el 70% de las gestantes presenta malnutrición por exceso, detonante de cuadros inflamatorios y complicaciones vasculares.

"Junto con la edad materna y los embarazos múltiples, las infecciones urinarias y otros procesos inflamatorios, así como situaciones de estrés laboral y familiar que también pueden incidir. Aparentemente, las herramientas implementadas no han sido suficientes para revertir la tendencia", puntualizó al medio antes citado el doctor Manuel Becerra, jefe del Servicio de Neonatología de Clínica Dávila.

Aunque la mayor parte de los nacimientos tempranos corresponde a prematuros tardíos -ocurridos entre las semanas 34 y 37 de gestación-, la comunidad médica advierte que nacer incluso con pocas semanas de anticipación eleva la vulnerabilidad biológica.

Programas estatales de seguimiento y el foco en la prevención

Frente a esta realidad, desde el Ministerio de Salud destacaron los alcances del Programa Nacional de Seguimiento del Prematuro, el cual cubre hasta los 9 años a niños nacidos antes de las 32 semanas o con peso inferior a 1.500 gramos.

Sociedades médicas y el Ministerio de Salud preparan una nueva guía clínica para reforzar las estrategias de prevención prenatal. (FOTO: Pexels)

"El programa incluye seguimiento del crecimiento y la nutrición, y vigilancia del desarrollo motor, cognitivo y del lenguaje, con derivación a kinesioterapia, terapia ocupacional o fonoaudiología cuando se indique. Además, contempla evaluaciones visuales y auditivas para detectar oportunamente cualquier anomalía", precisaron desde la cartera, informó El Mercurio.

No obstante, la comunidad médica sostiene que la respuesta debe concentrarse en la anticipación antes del trabajo de parto.