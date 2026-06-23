Experto: Si no se hace algo por la natalidad ahora, habrá un punto de no retorno

El doctor Ricardo Pommer, ginecólogo, obstetra y director de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Meds, abordó este martes en Cooperativa la profunda crisis de natalidad que atraviesa Chile, asegurando que el país se encamina a "un punto de no retorno" si el Estado no implementa de manera urgente políticas públicas que financien el acceso real a tratamientos y no solo regulaciones administrativas.

Las declaraciones del especialista —quien además es expresidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (Sochog) y de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva— se dan luego de que el Ejecutivo otorgara urgencia legislativa a dos proyectos de ley clave enfocados en la infertilidad.

El primero obliga al Estado a proveer información clara y educación preventiva desde edades tempranas, mientras que el segundo modifica el Código Sanitario para habilitar a matronas y ginecólogos a prescribir exámenes preventivos de reserva ovárica.

Paralelamente, el Gobierno oficializó la creación de la comisión asesora "Chile Renace", un comité técnico intersectorial destinado a diseñar una estrategia nacional frente a la caída histórica de los nacimientos.

Sin embargo, para Pommer, el diseño actual de estas medidas adolece de un error estructural catastrófico: la falta de financiamiento y la exclusión de los científicos del debate.

"Hay un punto de no retorno que no ven las autoridades. Si a entre el año 2040 y 2048 no hemos hecho algo realmente con las personas de ahora, el Gobierno al que le toque (ejercer el poder) en ese momento, aunque diga: 'Voy a hacer todo gratis y las familias van a poder tener un bebé', ¿te cuento cuál es el problema? No va a haber mujeres (en edad fértil). Actualmente estamos (con la tasa de fecundidad) en el 0,9 (nacidos promedio por mujer). Eso quiere decir que se mueren dos chilenos y llega un 0,9 de uno. Ni siquiera nos estamos renovando", advirtió el facultativo en diálogo con Una Nueva Mañana.

Leyes sin acceso



Respecto a los proyectos de ley impulsados en el Parlamento, el director de Meds valoró la iniciativa de educar y modificar el Código Sanitario para que la medición de la Hormona Antimülleriana (que mide la reserva de óvulos) tenga reconocimiento médico, pero criticó que las normativas dejan desamparada la ejecución económica del proceso.

"Me parece increíblemente bueno, pero no viene la segunda hoja: el acceso. ¿Cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y dónde está el dinero? (...) Las personas toman conciencia de que tienen un tiempo, pero ¿cuál es la solución? No viene de la mano la única solución que tenemos hasta ahora, que es el acceso a congelar óvulos. Sigue siendo una inequidad para nuestro país. Sigue siendo caro", recalcó Pommer, detallando que un proceso de criopreservación promedia los 3,3 millones de pesos, una barrera infranqueable para la clase media y sectores vulnerables.

"Hasta el día de hoy, el 'quiero congelar por opción o por prevención' no está cubierto ni por Isapre, ni por Fonasa, ni por PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), por nadie", criticó.

Explicó que, actualmente, el sistema público solo cuenta con un programa de alta complejidad (Fertilización In Vitro) mediante la Modalidad de Libre Elección de Fonasa, donde el Estado cofinancia la mitad de un tratamiento de 4,5 millones de pesos, obligando al paciente a desembolsar cerca de 2,5 millones.

Asimismo, existe un cupo de gratuidad institucionalizada que está severamente limitado: "Es un programa muy pequeño de gratuidad, que son 500 cupos para todos los chilenos que es Fonasa A (...) Distribuido en todo Chile, obviamente es un montón de tiempo esperando en lista de espera", apuntó Pommer.

Un comité sin médicos reproductivos

Otro de los puntos expuestos por el expresidente de las sociedades científicas fue la conformación de la mesa técnica "Chile Renace", el comité interdisciplinario convocado por el Ejecutivo para proponer soluciones al desplome de la natalidad.

"Si tú lo ves, son sociólogos, etcétera, lo cual es muy bueno, pero no hay ni un solo médico en esa comisión que sea de medicina reproductiva, ni un médico de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Ninguno de los actores que estamos en el día a día estamos invitados a esa comisión. Ninguno de ningún color ni de ninguna universidad", fustigó, revelando que han enviado las alertas formales a los ministerios sin recibir respuesta alguna hasta la fecha.