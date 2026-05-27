Nacimientos en Chile disminuyeron 46,9% en 32 años

En 1993, los nacimientos en Chile alcanzaron a los 275.916 casos, y 30 años más tarde, en 2023, la cifra llegó 174.057 nacidos vivos, lo que representa una caída en 101.859 (36,9%) nacimientos, y si se compara con 2025, cuando nacieron 146.446 personas, la diferencia es de 129.470 nacimientos, reflejando un descenso de 46,9% en 32 años.

Esta es la principal, y negativa, conclusión que arroga la publicación de las cifras provisionales 2025 del Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 y el Anuario 2023, que desarrolla el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), junto el Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud.

"Por su parte, en todo el período 1993-2025, la caída de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 59,4%. Por primera vez, la TGF se encuentra por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer), mientras que, la edad media de la fecundidad pasó de los 27 años en 1993 a los 30 años en 2025", agregó el organismo estadístico.

Crece la proporción de madres extranjeras

El INE también detalla que entre 2017 y 2025 los nacimientos con madres extranjeras aumentaron 2,9 veces, pasando de 6,9% de los nacidos vivos en 2017 a 19,7%, según las cifras provisionales de 2025.

Sobre las defunciones, "en 1993, el total de las muertes en Chile alcanzaron a las 76.261 personas", y con la cifra de 2023 -122.218 decesos- se constata un aumento en 50.622 casos, equivalentes a 60,3%.

"Si se compara con 2025 cuando se contabilizaron 126.428 personas, la diferencia es de 50.167 fallecidos, es decir, creció 65,8%", se añadió.

En el ámbito de mortalidad infantil -es decir menores de un año-, en 1993 hubo 3.792 casos, mientras que en 2023 la cifra alcanzó a 1.149 decesos, con 2,643 muertes menos (-69,7%); y comparando con las 2.924 muertes de 2025, se concluye que esta tasa disminuyó de 13,1 fallecidos por cada mil nacidos vivos en 1993 a 5,8 muertes en 2025.

El dramático número del crecimiento natural

El INE subrayó además que el crecimiento natural de la población en 1993 mostraba una tasa de crecimiento natural de 15,3 personas por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2025 cae a 0,9 por mil, equivalente a una disminución de 14,4 puntos (-94,1%).

Como crecimiento natural se define "la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones dividido por la población al 30 de junio del mismo año, multiplicando dicho cociente por mil".

Por regiones, en 2023 todas las regiones tuvieron crecimiento positivo; pero en 2024 Valparaíso y Ñuble registraron crecimiento negativo y en 2025 se sumó a esta tendencia Los Ríos.

"No obstante, según las cifras provisionales 2025, del total de las comunas del país, 45,1% presentó crecimiento negativo durante ese año. Las regiones con mayor número de comunas con crecimiento negativo son La Araucanía, Biobío, Los Lagos y Valparaíso, que en total suman 80 comunas, que representan el 51,3% de las comunas con crecimiento negativo en el país", reflejan los datos.

Crece la esperanza de vida al nacer

Finalmente, el boletín destaca que "la esperanza de vida al nacer que entre 2010 y 2019 registró un aumento absoluto de 2,4 años", para ambos sexos.

"Por efecto de la pandemia Covid-19", en 2021 la esperanza de vida fue de 79,14 años para ambos sexos, con una disminución absoluta de 1,71 años entre 2019 y 2021; pero "desde 2021 hasta 2025 se produjo un aumento absoluto de la esperanza de vida de 2,32 años, equivalente a 2,9% en el período y a 96,7% del crecimiento observado entre 2010-2019".