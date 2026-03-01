A prisión mujer que resguardaba armas y equipamiento táctico de banda criminal en La Pintana
La organización en cuestión se dedica al robo y a las "quitadas" de droga, haciéndose pasar por falsos policías.
Su detención la efectuó la PDI al interior de un domicilio y también incautó chalecos y cascos antibalas, una subametralladora artesanal y una pistola a fogueo modificada.
La PDI hipotetiza que la banda arrendaba el equipamiento a otras organizaciones criminales para la comisión de distintos delitos.