A prisión mujer que resguardaba armas y equipamiento táctico de banda criminal en La Pintana

Una mujer de 27 años quedó en prisión preventiva por acopiar armas y equipo táctico de una banda criminal que se dedica al robo y a las "quitadas" de droga, bajo la modalidad de falsos policías.

La captura de la aludida se dio en un domicilio en la comuna capitalina de La Pintana que era usado por la organización para guardar los elementos.

En este contexto, la mujer era la encargada de resguardar el inmueble, en cuyo interior se incautó gran cantidad de material táctico e incluso militar.

"Se decomisaron cuatro chalecos antibalas, cuatro cascos balísticos, una subametralladora artesanal que tiene la misma capacidad de tiro que una industrial, un suspensor de sonido para esta arma y una pistola a fogueo modificada y usada de forma convencional", dijo el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI.

Los detectives tienen la hipótesis de que la banda mencionada arrendaba el equipamiento a otras organizaciones criminales para la comisión de distintos delitos.