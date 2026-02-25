Tragedia en Renca suma 12 muertos tras deceso de paciente con graves quemaduras

A casi una semana del accidente en Renca, la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó la muerte de uno de los lesionados que se mantenía hospitalziado debido a la gravedad de sus quemaduras, con lo que se elevaron a 12 los fallecidos.

Actualmente, nueve personas permanecen internadas en diversos centros de salud, incluyendo la Mutual de Seguridad, el Hospital del Trabajador, la Clínica Indisa y la ex Posta Central.

Según el reporte oficial, el panorama médico es delicado: cinco pacientes están estables dentro de su gravedad, pero bajo riesgo vital, mientras que cuatro se mantienen en unidades de cuidados intermedios.

Orrego exige justicia y ofrece apoyo legal

El gobernador de la Region Metropolitana, Claudio Orrego, enfatizó la necesidad de una respuesta institucional robusta ante la magnitud de la tragedia.

"Aquí tienen que ocurrir tres cosas que son fundamentales. La primera es que el Ministerio Público haga una investigación. En segundo lugar, creemos que es importante que el Ministerio de Salud, a través de la Red Asistencial, por supuesto aporte y cuide a las personas que todavía están en estado de gravedad", señaló el gobernador.

Respecto a la representación judicial de los afectados, el gobernador explicó que, ante la imposibilidad legal de la gobernación para querellarse directamente, han gestionado una red de apoyo externa.

"Si alguno de los afectados necesita una asesoría jurídica, ya que se nos han acercado oficinas de abogados que pretenden dar esta asistencia de manera gratuita, nosotros encantados los pondremos en contacto", sostuvó Orrego.

Cuestionamientos a la empresa

Mientras la investigación busca determinar si el accidente se debió a fallas técnicas o humanas, la comunicación de la empresa Gasco ha sido blanco de críticas. Familiares de los afectados acusan una reacción tardía por parte de la compañía.

Por otro lado, testimonios de trabajadores han aportado matices a la investigación.

Según recogió la prensa local, un operario de la empresa afirmó que existen "buenas condiciones laborales y camiones relativamente nuevos", lo que refuerza la necesidad de peritajes técnicos exhaustivos para esclarecer el volcamiento del vehículo.